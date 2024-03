Lo Show dei Record | anticipazioni 17 marzo | un parto eccezionale e un’esibizione incredibile al piano

(Di sabato 16 marzo 2024) Lodei17: continua con sempre nuove sorprese il programma da “Guiness dei Primati” di Gerry Scotti…Cosa vedremo nella puntata di domani sera? Scopriamo i particolari! Lodei17: ospiti una “super – mamma”… Nella puntata che ci aspetta de “Lodei” ci sarà senz’altro una giovane mamma di ben 9 (nove!) gemelli! Si chiama Halima Cissè, ha 28 anni, ed è maliana (Nord di Timbuktu). Sarà in studio con i suoi cari. I bambini, 4 maschi e 5 femmine, sono venuti al mondo il 4 maggio 2021, quindi hanno quasi 3 anni. Ilè stato effettuato con un cesareo in Marocco e si è svolto regolarmente. La situazione “da ...

domenica 17 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Lo show dei record ”, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia Questa settimana Gerry Scotti accoglie in ... (361magazine)

Decima edizione per Lo Show dei Record : il programma di Canale 5 torna in onda con una nuova edizione, a partire da domenica 4 febbraio 2024 , alle 21:30. La formula del programma non cambia: dallo ... (ascoltitv)

