Liverpool Atalanta | missione possibile? Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri

(Di sabato 16 marzo 2024)deidell’su quelli che sono stati i sorteggi d’Europa League. C’è possibilità di battere il? Ieri ci sono stati i sorteggi d’Europa League, e per l’non è stato un contesto facile vista la presenza delcome prossimo avversario da affrontare ai Quarti di Finale. Gara difficile oppure giusto credere nel miracolo?dei. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 360 utenti, i risultati sono abbastanza chiari: il 70% pensa sia stato un sorteggio abbastanza sfortunato; il restante 30% pensa che l’possa passare il turno.

L' Atalanta fa doppia festa per aver eliminato lo Sporting Lisbona e aver 'vinto' il Liverpool nel sorteggio. L'avversario più temuto era quello desiderato dalla tifoseria orobica, anche per ...

Cesare Prandelli , ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dello scontro tra Liverpool e Atalanta in Europa League Apparentemente Liverpool - Atalanta nei quarti di finale è un sorteggio ...

