LIVE Snowboardcross | Montafon 2024 in DIRETTA | si riparte dopo il problema ai cancelletti di partenza

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Molto attardata l’azzurra, difficile che possa rientrareunadecisamente negativa. 15.01 Ultimo quarto di finale, tocca a Sofia Belingheri. 2 R ADAMCZYKOVA Eva CZE 7 G GASKILL Stacy USA 10 B FISCHER Jana GER15 Y BELINGHERI Sofia ITA 15.00 Passa il turno Moioli! L’azzurra vince comunque il suo quarto ed entra tra le migliori otto anche in questa gara. Con la bergamasca avanza anche Baff. 15.00 Cade Jacobellis, Moioli si guarda indietro e si rialza vedendo che non ci sono pericoli per la qualificazione. 14.59un’ottimo start la canadese Odine cede posizioni, in testa c’è Moioli. 14.59 SI PARTE! 14.58 Le atlete si risistemano al cancelletto di, si dovrebbe ripartire. 14.56 Si tratta di un’avaria meccanica, visto ...