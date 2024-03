LIVE Snowboardcross | Montafon 2024 in DIRETTA | Moioli in Big Final | ora le semifinali maschili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Arrivo a quattro al fotofinish! Attendiamo chi riuscirà a passare il turno. 15.25 Ancora una volta abbrivio fenomenale di Grondin, il canadese è primo. 15.24 Iniziano le semi, ecco i componenti della prima semie. 1 R GRONDIN Eliot CAN 4 G HAEMMERLE Ales. AUT 12 B LUEFTNER Julian AUT 17 Y BLOIS de Glenn NED 15.22IN BIG! Dominio della bergamasca, che con autorità conquista lae, e guadagnerà sicuramente punti su Chloe Trespeuch. Insieme all’azzurra passa il turno Josie Baff, fuori Adamczykova. 15.21 Ottimo spunto per, l’azzurra è in testa al secondo intermedio. 15.21 Tutto pronto per l’inizio della seconda semie, c’è ...