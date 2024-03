LIVE Sinner-Alcaraz | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | si comincia! In palio finale e n 2 del ranking!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.26 Non è esagerato affermare che la rivalità traedstia diventando (o è già diventata?) paragonabile a quella tra Federer e Nadal. Attualmente si tratta della partita di tennis più attesa dagli appassionati. 21.25dovrà giocoforza aumentare la percentuale di prime di servizio rispetto al precedente match contro Lehecka. D’altronde l’avversario è di ben altro spessore… 21.23 Il cielo è nuvoloso in California, rischio pioggia non escluso. 21.20 Nella classifica ATP Race, ovvero quella che tiene conto solo dei risultati delè in testa con 2900 punti e non potrà essere raggiunto.è 11° a quota 900, ma potrebbe salire a 1500 vincendo il torneo. 21.18 Al momento nella ...