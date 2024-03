LIVE Sinner-Alcaraz 2-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | niente da fare | torna la pioggia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.23 Ora l’intensità dellaè aumentata vistosamente. 22.22 Ora una raccattapalle sta coprendocon l’ombrello. Ma non è la stessa di prima. 22.21 L’azzurro sta approfittando della pausa per mangiare una barretta. 22.20si rimette la tuta. Al momento sta piovendo in maniera lieve. 22.18 ALTRO SCROSCIO D’ACQUA! Smorfia diche lascia capire che difficilmente si riprenderà… 22.16 L’interruzione è stata molto più breve del previsto. Circa 22 minuti. 22.15 Ha smesso di piovere! I giocatori sono rientrati in campo ed effettuano un breve riscaldamento! 22.12 Un altro video di questo simpatico momento. Rain delay in the most expected match of the day in. Meanwhile, ...