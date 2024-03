LIVE Sinner-Alcaraz 2-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | grande equilibrio in avvio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Serve&volley dicon la seconda di servizio. In rete la risposta di. 40-0 Servizio esterno vincente di. 30-0 Ancora profondo il diritto lungolinea di, lungo il recupero dello spagnolo. 15-0 Servizio e diritto incrociato dell’italiano. 1-1 Sul nastro il rovescio di. A-40aveva in mano lo scambio, ma mette in rete il diritto lungolinea. 40-40 Doppio fallo. 40-30 Servizio esterno vincente del n.2 del mondo. 30-30martella con dei rovesci potentissimi, poi è largo il passante di diritto lungolinea di. 30-15 Servizio e rovescio incrociato dello spagnolo. 15-15 Risposta al centro di, largo il ...