LIVE Short track | Mondiali 2024 in DIRETTA | Spechenhauser quinto nei 1500 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Nei quarti di finale dei 500femminili saranno tre azzurre al via: Arianna Fontana, Arianna Sighel, passata dal ripescaggio questa mattina, e Chiara Betti. 14.57 Ora ci sarà una breve pausa di una decina di minuti prima dei quarti di finale dei 500femminili. 14.56 Oro per Long Sun davanti a van T Wout e Corey. Quinta posizione per l’azzurro Luca. 14.55 SQUALIFICATO HWANG!! 14.54 Ci sono due video review: uno per il sorpasso di Hwang ai danni di Park e l’altro per il contatto tra van T Wout e Corey. 14.53 Oro per Hwang davanti a Long Sun. 14.53 Niente da fare per, che è rimasto imbottigliato. 14.52 Ultimo giro! L’azzurro rimane bloccato intorno alla quinta posizione. 14.52 ...