LIVE Short track | Mondiali 2024 in DIRETTA | Spechenhauser in finale nei 1500 metri | squalificato Sighel

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.06 Seconda posizione per Corey davanti all’olandese Emons. 14.05 Prima posizione per Luca! L’azzurro ha percorso tutto l’ultimo giro all’esterno portandosi dal quarto al primo posto. L’italiano si è poi dato lo slancioperdendo l’equilibrio dopo l’arriv. 14.05 Ultimo giro!attacca all’esterno. 14.04 Emons si porta in prima posizione davanti a Handei.è in quarta posizione a quattro giri dal termine. 14.03 In prima posizione iTreacy. Ritmo non forsennato in quest’avvio. 14.03 Iniziata la terza semi. 14.01 Questa la start list della terza ed ultima semi: 1Luca ITA 2 EMONS Friso NED 3 HANDEI Oleh UKR 4 COREY Brendan ...