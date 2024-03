LIVE Short track | Mondiali 2024 in DIRETTA | Sighel e Fontana | cadute fatali nei 500! Italia a secco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32: Non è stata la giornata che tutti si potevano aspettare, l’esca a mani vuote nonostante le tre finali conquistate e non avrà domani in finale le due staffette. Passo indietro deciso per il movimento azzurro che domani proverà a prendersi qualche soddisfazione con i 1000 e con la staffetta mista. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 17.31: penalty per il Belgio ma non cambia nulla, in finale vanno Olanda e Polonia 17.30: Attendiamo il video review per confermare le finaliste della staffetta maschile 17.29: L’Olanda vince la seconda semifinale allo sprint con la Polonia 17.27. Caduta anche del Belgio 17.25: Caduta del Kazakhistan 17.21: Queste le squadre protagoniste nella seconda semifinale della staffetta maschile: 1 504 Netherlands NED 2 512 Poland POL 3 507 Belgium BEL 4 ...