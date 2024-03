LIVE Short track | Mondiali 2024 in DIRETTA | in corso le semifinali dei 1500 metri femminili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 Vittoria per Santos-Griswold davanti a Corinne Stoddard. Terza posizione per Steenge, che dovrà attendere i tempi delle altre batterie. 13.34 In testa le due americane. 13.33 Ricordiamo che passeranno alla finale le prime due atlete di ogni semifinale. 13.33 Partita la prima semifinale. 13.31 Questa la start list della prima batteria delledei: 1 STEENGE Renee Marie CAN 2 VELZEBOER Michelle NED 3 NAKASHIMA Mirei JPN 4 STODDARD Corinne USA 5 STORMOWSKA Kamila POL 6 SANTOS-GRISWOLD Kristen USA 7 KIM Hyo Jin AUS 13.28 In mattinata ha superato il ripescaggio nei 500Arianna Sighel. Sale quindi a 3 il numero delle azzurre in gara nei quarti di finale. Niente da ...