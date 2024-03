LIVE Short track | Mondiali 2024 in DIRETTA | Fontana e Sighel a caccia di una medaglia nei 500 metri

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Questa la start list della finale B maschile: 1 LIU Shaoang CHN 2 PARK Ji Won KOR 3 HWANG Daeheon KOR 4 AKAR Furkan TUR 5 van ‘T WOUT Jens NED 16.29 Vittoria per Boutin davanti a Velzeboer e Santos-Griswold. L’unica penalizzata è stata proprio Arianna. 16.28 I tre video review non dovrebbero riguardare Boutin. 16.27è caduta dopo esser stata stretta tra Santos-Griswold e Poutsma. Cadendo l’azzurra ha colpito con il braccio il pattino dell’olandese. 16.26 Vittoria per Boutin, ma attenzione perché ci sono ben 3 video review. 16.26 Nooo caduta die Poutsma. 16.26 Boutin in prima posizione, seconda posizione pertallonata da Velzeboer. 16.25 Iniziata la finale A!subito in seconda ...

15.20 Vittoria per Poutsma davanti a Doak e Fontana, che è stata battuta dalla canadese in volata. L'azzurra non è stata brillantissima in partenza. 15.20 ...

15.39 Arianna Fontana è inserita nella seconda semifinale insieme a Schulting, Boutin, Santos-Griswold e Wang. 15.36 Si ripartirà tra una decina di minuti ...

16.11 Arianna Fontana è ora chiamata ad un gara da campionessa. L'azzurra non è apparsa brillantissima fino ad ora, passando sia i quarti che le semifinali ...

Calendario Mondiali short track 2024 oggi: orari sabato 16 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 16 marzo, seconda giornata dei Mondiali 2024 di Short track. Sull'anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) sarà una giornata già importante, in quanto vi saranno in palio le prime me ...

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2024 di Short track. Si entra nel vivo della ...

