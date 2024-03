LIVE Short track | Mondiali 2024 in DIRETTA | azzurre in finale B nei 1500 metri femminili | ora le semifinali maschili

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Sighel arrivava da lontano, è passato all’interno seguendo una traiettoria regolare. In curva c’è stato un vero e proprio spalla a spalla tra i due atleti che ha portato alla caduta di Long Sun. 13.52 Il sorpasso di Sighel è al limite. 13.51 Seconda posizione per Pietro Sighel, che ha attaccato all’interno il cinese, il quale è caduto. 13.51 Due giri dal termine! Sighel è quarto. 13.50 Sighel in penultima posizione a 9 giri dal termine. I due coreani stanno imprimendo un’andatura veloce. 13.49 Iniziata la prima semimaschile. 13.48 Questa la start list della prima semimaschile dei: 1 KIM Gun Woo KOR 2 DANDJINOU William CAN 3 SUN Long CHN 4 WOLF Tobias AUT 5 HWANG Daeheon KOR6 SIGHEL Pietro ITA 7 de LAAT Itzhak ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2024 di Short track . Si entra nel vivo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 Nella giornata di ieri Sighel ha superato il turno in tutte le distanze, centrando l’accesso ai quarti di finale dei 500 metri e alle semifinali dei ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Vittoria per Santos-Griswold davanti a Corinne Stoddard. Terza posizione per Steenge, che dovrà attendere i tempi delle altre batterie. 13.34 In testa ... (oasport)

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Canmore 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi prosegue la caccia alla vetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'Inseguimento femminile di Canomre, Canada, ultima tappa della Coppa del Mond ...oasport

LIVE Short track, Mondiali 2024 in DIRETTA: Sighel punta azzurra, attesa per il ritorno di Arianna Fontana: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2024 di Short track. Si entra nel vivo della ...oasport

Oscar 2024, il red carpet, la cerimonia e tutti i premi LIVE: Oscar 2024, come ogni anno arriva la notte delle stelle. E anche Ciak, come ogni anno, segue in diretta il momento che tutti gli appassionati di cinema ...ciakmagazine