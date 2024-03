LIVE Sci di fondo | 10 km Falun 2024 in DIRETTA | partita la gara femminile Snodo cruciale per la Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:03 Linn Svahn avrà il 52, mentre Jessie Diggins il 34. 11:00la! L’USA Samantha Smith ha aperto le danze. 10:56 Capitolo azzurre. Saranno 4 le fondiste italiane al via, purtroppo questa stagione “senior” ha ulteriormente dato modo di chiedersi cosa si sia sbagliato negli anni. Tuttavia, la possibilità di raddrizzare la stagione c’è ancora. Oggi saranno al via Anna Comarella (7), Caterina Ganz (16), Nicole Monsorno (33) e Martina Di Centa (55). 10:52 L’auspicio è che si arrivi all’ultimacon entrambe le Coppe delaperte. Sarà più difficile in campo maschile visto che Klaebo deve recuperare 143 punti all’ottimo connazionale Harald Oestberg Amundsen, che non concede nulla. 10:46 Una bellissima lotta quella che Linn Svahn ...