LIVE Sci di fondo | 10 km Falun 2024 in DIRETTA | fa il vuoto Niskanen | bene l’Italia con Ganz Diggins davanti a Svahn

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:53 Per il podio in pista c’è ancora Victoria Carl, che con un buon finale potrebbe mettersi anche seconda alle spalle di. 11:52 Conclude la sua prova Kerttu, in testa al traguardo con 4.2? di margine su Matintalo e 10?0 su Sundling. Caterinaancora decima. 11:50ha la vittoria in pugno. Ai 7.7 la più vicina è la connzaionale Matintalo a +16?4. Qualcosa poi ha perso dalla compagna di squadra ma dovrebbe farcela in ogni caso a passare in testa. 11:48 Le azzurre sono entrambe nelle 20 ai 6.3 km, dove sono passate tutte le migliori. 11:47 Arriva al traguardo Jessie, è terza a +18?9, ha perso nel finale. Caterinaè quinta a +1’20” da Matintalo che guida e potrebbe ...