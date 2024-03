LIVE Sci di fondo | 10 km Falun 2024 in DIRETTA | entra nel vivo la gara maschile! In pista Pellegrino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) 14:28 Passa il britannico a +8?9 da Niskanen. Attendiamo Musgrave e poiagli 1.4. 14:27 Iivo Niskanen infligge 0?7 a Doennestad ed è il nuovo leader agli 1.4 km! 14:26 Bene Daprà ai 6.8 km. Azzurro a +9?2 da Baumann in rimonta. Ventura paga 18?9. 14:25 Incrementa Henrik Doennestad, ha 8?6 di margine ai 2.5 km su Novak. IN! 14:24 Brutta partenza di Elia Barp, che paga già 24? dopo 1.4 km. Azzurro in flessione nel mese di marzo. 14:23 Passa Doennestad e riscrive la classifica. Il norvegese infligge 5?1 al ceco dopo 1.4 km, è lui il nuovo leader. 14:22 Stenshagen, primo norvegese, al momento è 3° dopo 1.4 km a +3?1 da Novak. 14:20 Passa Simone Daprà ai 4.3, ancora positiva la sua prova poiché paga 14?0 dalla testa. 14:19 Guida il ceco ...