LIVE Sci alpino | Slalom femminile Saalbach 2024 in DIRETTA | Shiffrin vicinissima alla leader Swenn Larsson! Seconda manche alle 13 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOLADEL GIGANTE MASCHILE DI9.00 E12.00 11.11: L’appuntamento è per le 13.30 con ladello. Grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi! 11.10: Questa la classifica della primadellodi: 1LAON Anna SWE 53.10 2Mikaela USA 53.21 +0.11 3 LJUTIC Zrinka CRO 53.77 +0.67 4 NULLMEYER Ali CAN 54.01 +0.91 5 HECTOR Sara SWE 54.09 +0.99 6 LIENSBERGER Katharina AUT 54.38 +1.28 7 MOLTZAN Paula USA 54.59 ...