LIVE Sci alpino | Slalom femminile Saalbach 2024 in DIRETTA | Shiffrin senza rivali! Peterlini | rimonta e nono posto

(Di sabato 16 marzo 2024) ICLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOLADEL GIGANTE MASCHILE DIALLE 9.00 E ALLE 12.00 14.26: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la seconda giornata di gare aper le finali di Coppa del Mondo. Buon pomeriggio! 14.25. Questa la classifica generale di Coppa del Mondo quando mancano le ultime tre gare: 1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1654 2Mikaela USA 1409 3 BRIGNONE Federica ITA 1372 4 HECTOR Sara SWE 900 5 VLHOVA Petra SVK 802 6 GOGGIA Sofia ITA 792 7 HUETTER Cornelia AUT 768 8 GISIN Michelle SUI 711 9 BASSINO Marta ITA 710 10 VENIER Stephanie AUT 631 14.23: Questa la classifica della coppa del mondo di: 1 ...