LIVE Sci alpino | Slalom femminile Saalbach 2024 in DIRETTA | Shiffrin incollata a Swenn Larsson

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOLADEL GIGANTE MASCHILE DIALLE 9.00 E ALLE 12.00 10.39. Eì ancora in corsa la croata Ljutic che è terza al traguardo con 69 centesimi di ritardo.ha fatto la differenza nella prima parte di gara. Ora Gisin 10.38: Ljutic all’intermedio ha 56 centesimi di ritardo 10.37: Non riesce ad andare al comando Mikaelache si inserisce al secondo posto a 11 centesimi dama sulla pista ci sono già dei segni evidenti. Ora Ljutic 10.36:all’intermedio ha 13 centesimi di ritardo 10.36: Limita i danni la austriaca Liensberger che si inserisce in terza ...