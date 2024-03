LIVE Sci alpino | Slalom femminile Saalbach 2024 in DIRETTA | battaglia Shiffrin-Swenn Larsson per la vittoria! Peterlini in zona punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) ICLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOLADEL GIGANTE MASCHILE DIALLE 9.00 E ALLE 12.00 13.51: Brutto movimento del ginocchio per Leona Popovic che cade a terra e non si rialza. Possibile infortunio per la croata 13.50: Riesce a stare davanti a, la svizzera Rast che conclude con 4 decimi di ritardo rispetto a Dvornik. Ora Popovic 13.49: Rast all’intermedio ha 54 centesimi di vantaggio 13.48: Errore in alto dell’austriaca Gallhuber che incrocia gli sci, va in rotazione ed esce. Ora Rast 13.48: Perde tantissimo nel finale la lettone Germane che perde velocità e non riesce a ritrovarla. Ritardo di 1?05 e sesto posto, ora Gallhuber.in...