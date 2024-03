LIVE Sci alpino | gigante maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | Odermatt rifila 4 decimi a Meillard | attesa per de Aliprandini e Vinatzer

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLO SLALOM FEMMINILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30 09.07 Partito Henrik Kristoffersen. 09.07 Lontanissimo Kranjec, che stoppa il cronometro a 2.47 da. 09.06 Lo sloveno perde 85 centesimi nel primo settore ed è già fuori dalla lotta per le prime due posizioni. 09.05 Partito Zan Kranjec. 09.05 Terza posizione per Zubcic, che taglia il traguardo con 1.61 di ritardo da. La pista inizia già a segnarsi. 09.04 Il croato ha un distacco di 74 centesimi dopo due settori. 09.04 Iniziata la gara di Filip Zubcic. 09.03 Primo!!nell’ultimo ...

La battaglia di Saalbach: le finali cominciano con il gigante maschile, 1^ manche dalle 9.00 con 4 azzurri

Condizioni discrete, anche se le temperature rimangono alte, per lo start del decimo appuntamento tra le porte larghe e nel quale Odermatt cerca ogni tipo di ...neveitalia

LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2024 in DIRETTA: azzurri per un buon piazzamento: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove su 10 chilometri a tecnica classica da Falun (SWE), FONDAMENTALI per l'assegnazione del ...oasport

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Saalbach 2024 in DIRETTA: Shiffrin contro tutte: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, startlist Tv e streaming dello speciale femminile di Saalbach - Presentazione dello speciale femminile di Saalbach - Le azzurre convocate pe ...oasport