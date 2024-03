LIVE Sci alpino | gigante maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | Odermatt per l’en plein! Niente rimonta per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLO SLALOM FEMMINILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30 12.28: Perde tanto nel finale il norvegese Kristoffersen che conclude secondo a 8 centesimi da Brennsteiner. Ora Tumler 12.26: Manche da dimenticare per lo sloveno Kranjec che è solo ottavo con un ritardo di 84 centesimi e dunque De Aliprandini è in zona punti 12.25: 39 centesimi di ritardo all’intermedio per lo sloveno 12.24: Perde tanto ma riesce comunque a mantenere 11 centesimi di vantaggio l’austriaco Brennsteiner che va in testa 12,22: Troppe imprecisioni di De Aliprandini che perde tanto nel finale ed è quinto a 6 decimi dalla testa, al momento fuori dalla zona punti 12.21: 51 centesimi di vantaggio per l’azzurro ...