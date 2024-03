LIVE Sci alpino | gigante maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | Odermatt incredibilmente fuori | vince Meillard! Niente rimonta per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLO SLALOM FEMMINILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30 12.55: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a tra poco per lo slalom donne a domani per lo slalom uomini. Buona giornata! 12,53: Questa la classifica della coppa del mondo generale: 1)1902 2) Feller 846 3)843 4) Kristoffersen 673 5) Sarrazin 667 12.50: Questa la classifica della coppa del mondo di: 1)900 2)368 3) Zubcic 370 4) Kristoffersen 350 5) Kranjec 347 12.48: Questa la classifica del: 1)(Sui) 2’36”27 2) Verdu (And) a ...