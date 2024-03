LIVE Sci alpino | gigante maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | Odermatt e Meillard spaccano in due la gara | attesa per de Aliprandini e Vinatzer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLO SLALOM FEMMINILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30 09.18 Partito Manuel Feller, vincitore della sfera di cristallo in slalom. 09.18 Radamus chiude in ultima posizione provvisoria a 2.84 da. 09.17 Errore per l’americano subito dopo la fine del secondo settore. Sarà difficile per lui recuperare la velocità persa. 09.16 Partito River Radamus. 09.16 Detaglia il traguardo in nona posizione a 2.64 dalla testa. L’azzurro ha perso molto negli ultimi due settori. 09.15 Dopo due settori l’azzurro ha 91 centesimi di ritardo. 09.15 Partito Luca de, primo italiano in. 09.14 Quinto posto per ...