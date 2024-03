LIVE Sci alpino | gigante maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | Odermatt e Meillard fanno il vuoto | De Aliprandini in lotta per un posto in top 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLO SLALOM FEMMINILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30 09.51 Le condizioni della neve hanno condizionato la gara., oltre ad aver espresso una sciata molto più leggera rispetto agli avversari, hanno avuto la fortuna di pescare i primi due pettorali, i quali gli hanno permesso di trovare le migliori condizioni possibili. 09.49 Se per la vittoria sarà molto probabilmente unaa due così non dovrebbe essere per l’ultimosul podio. Steen Olsen ha un gap di circa 2 decimi su Zubcic, che guida un gruppo di 11 atleti racchiusi in poco più di 1 secondo. 09.47 Questa la classifica della prima manche ...