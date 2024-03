LIVE Sci alpino | gigante maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | iniziata la prima manche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLO SLALOM FEMMINILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30 09.03 Primo!! Odermatt rifila 4 decimi a Meillard nell’ultimo settore, portandosi in testa alla gara. 09.03 Luce rossa di 1 centesimo ad un settore dal termine. 09.02 Dopo due settori lo svizzero ha 2 centesimi di ritardo dal connazionale. 09.02 Partito Marco Odermatt. 09.01 Meillard taglia il traguardo in 1:17.89. 09.01 La prova di Meillard ci permette di vedere la pista: il tratto centrale sarà probabilmente il momento decisivo di questa gara, dove gli atleti dovranno spingere bene gli sci per fare velocità in un tratto quasi pianeggiante. 09.00 PARTITO ILDI! È ...