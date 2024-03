LIVE – Milano-Sanremo 2024 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Latestuale della, prima classica Monumento della stagione in programma oggi con i 288 chilometri da Pavia allo storico traguardo di Via Roma. Grandissima attesa per un appuntamento davvero imperdibile, quello con la Classicissima di Primavera: Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar sono i due grandi rivali attesi dal pubblico, ma l’Italia spera anche in Filippo Ganna che lo scorso anno chiude secondo. Il tutto senza dimenticare Alberto Bettiol, trionfatore pochi giorni fa alla-Torino. Sportface vi racconterà lain tempo reale confin dal chilometro zero, classifiche, dichiarazioni, highlights e tanto altro ancora....