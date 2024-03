LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA | Pogacar e Van der Poel vanno via | ma il gruppo è vicino!

Leggi tutta la notizia su oasport

16.28 Rientra Mohoric e parte al contrattacco a 2 km dall'arrivo! 16.27 4 km all'arrivo. Pidcock rientra sue Van der. Poco dietro un'altra decina di corridori, tra cui Philipsen. 16.27 Pidcock sta provando a riportarsi in discesa sulla coppia di testa. Occhio che c'è anche Philipsen, in volata sarebbe l'uomo da battere. 16.26e Van dervia, hanno guadagnato 3? su Ganna e Bettiol. Speriamo non siano decisivi. 16.25 SECONDA STOCCATA DI, questa fa malissimo! Terminato il Poggio! 16.25 Stuyven va al contrattacco! 16.25non ha fatto il vuoto, rientrano in tanti! 16.24 RISPONDONO VAN DER, BETTIOL E GANNA! 16.24 Ultimi 1000 metri ...