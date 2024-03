LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA | è il momento del Poggio | si decide la corsa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 15 km al traguardo. Tra poco il. Prepariamoci al duello tra Pogacar e Van der Poel: verosimilmente, staccheranno tutti. 16.12 Bais, che faceva parte della fuga iniziale, è partito al contrattacco, prendendo 8? di vantaggio. E’ solo al comando. 16.10 Ilmisura 3,7 km e ha una pendenza media del 3,7%, ma la punta dell’8% nel finale fa sempre la differenza. 16.09 GRUPPO COMPATTO! 18 km all’arrivo, siamo sulla via Aurelia. 16.09 Caduta in discesa di Samitier e Pietrobon. 16.08 Ora una decina di km prima deldecisivo della: il! 16.07 20 km all’arrivo, siamo nella discesa della Cipressa. 16.07 Samitier, Bais, Pietrobon, Maestri e Tonelli sono i cinque fuggitivi ...