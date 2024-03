LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA | dieci corridori in testa a 200 km dal traguardo

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 Mathieu Van Der Poel si trova in coda al gruppo. Il campione del mondo in carica ha avuto un problema meccanico ad inizio corsa e sta provando a riportarsi nelle prime posizioni del plotone. 12.18 Meno di 50 km all’imbocco del Turchino. 12.15 200 km alla fine della corsa. 12.12 2’50” il vantaggio della fuga sul gruppo, quando ibattistrada entrano a Novi Ligure. 12.10 La corsa si sta avvicinando a Novi Ligure, poi il gruppo si dirigerà ad Ovada prima di lasciare il Piemonte per entrare in Liguria. 12.07 Gruppo sempre molto allungato, sempre inla Lidl-Trek di Jonathan Milan. 12.02 210 km alla fine della corsa. 11.59 Ora il gruppo è staccato di 2’40” dalladella corsa. 11.56 Ricordiamo ifuggitivi al momento in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Distacco che adesso si è stabilizzato intorno a 1’30” : in testa nel gruppo si alternano Jacopo Mosca e Silvan Dillier. 10.57 Media oraria che si ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Piccolo problema tecnico e cambio di bicicletta per Mathieu van der Poel. 11.18 Adesso i fuggitivi sono tornati ad avere un vantaggio di 2’30” nei ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Adesso tira il gruppo la Lidl-Trek con Jacopo Mosca, ma il distacco del gruppo ricomincia a salire. 11.47 220 km al traguardo di Via Roma. 11.44 ... (oasport)

A Milano al via le iscrizioni per centri estivi e case vacanze

A breve partiranno le iscrizioni per i centri estivi e per i soggiorni nelle case vacanza del Comune di Milano. Le prenotazioni per i centri estivi dedicati a chi è già iscritto alla scuola primaria ...ansa

FIDAF - IFL2 e 9FL, il programma del weekend: Terza giornata in IFL2 e quattro partite in programma, con il big match di Ferrara tra Aquile e Vipers. Sei squadre impegnate anche in 9FL ed esordio dei Crusaders Cagliari, in casa contro i Rams Mila ...napolimagazine

Concerti Zucchero 2024: date, biglietti e scaletta: Concerti Zucchero 2024: ecco le date, i prezzi dei biglietti e la scaletta dei LIVE negli stadi italiani previsti per l'estate.tag24