LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA | dieci corridori in testa a 190 km dal traguardo

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.27 190 km aldi Via Roma. 12.24 Rimane sempre intorno ai 2’30” il distacco tra i fuggitivi e il gruppo. 12.21 Mathieu Van Der Poel si trova in coda al gruppo. Il campione del mondo in carica ha avuto un problema meccanico ad inizio corsa e sta provando a riportarsi nelle prime posizioni del plotone. 12.18 Meno di 50 km all’imbocco del Turchino. 12.15 200 km alla fine della corsa. 12.12 2’50” il vantaggio della fuga sul gruppo, quando ibattistrada entrano a Novi Ligure. 12.10 La corsa si sta avvicinando a Novi Ligure, poi il gruppo si dirigerà ad Ovada prima di lasciare il Piemonte per entrare in Liguria. 12.07 Gruppo sempre molto allungato, sempre inla Lidl-Trek di Jonathan Milan. 12.02 210 km alla fine della corsa. 11.59 Ora il ...