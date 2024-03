LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA | comincia il tratto neutralizzato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.08illungo 5,7 km di neutralizzazione che porta alla partenza ufficiale di questa Classicissima. 10.05 Tante saranno anche le speranze italiane, in particolare con Jonathan Milan e Filippo Ganna: Milan alla Tirreno-Adriatico ha vinto due tappe tra cui quella di Giulianova, che presentava un arrivo insidioso. Ganna lo scorso anno arrivò secondo facendosi anticipare per poco da Van der Poel. 10.00 Due corridori su tutti sono candidati oggi alla vittoria: Tadej Pogacar per le due top 5 nelle ultime due edizioni e per come ha iniziato la stagione, stravincendo alla Strade Bianche partendo a -81 km dalla fine e sbaragliando la concorrenza. L’altro è Mathieu van der Poel, vincitore uscente e al debutto stagionale su strada dopo le fatiche del ciclocross che si ...