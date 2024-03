LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA | 7 italiani in fuga | il gruppo amministra dopo il Turchino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Situazione che non cambia, la fuga mantiene un vantaggio di 2? sul gruppo. 13.15 Meno di 10 km alla cima del Turchino. 13.12 Il gruppo si riporta sui ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 1’50” il distacco del gruppo dalla testa della corsa. 13.29 Scollinato il Turchino, adesso i corridori affronteranno un tratto in discesa molto ripido ... (oasport)

DA MILANO - Parisio: "L'Inter di oggi è una squadra verticale, diversa dal Napoli di Spalletti"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di passioneInter. Crede che Napoli e Inter possano risentire delle scorie dell’eliminaz ...napolimagazine

LIVE PRIMAVERA - Roma-Inter 1-1, intervallo - Squadre a riposo, Pagano risponde in extremis a Spinaccé: LIVE - Roma-Inter 1-1 Spinacce 17', Pagano 45'; 47' - Al termine dei due minuti di recupero, Zago fischia due volte: squadre negli spogliatoi sull'1-1.fcinternews

Emiliana Torrini torna in Italia per due appuntamenti LIVE: Emiliana Torrini ha annunciato il suo ritorno in Italia per due appuntamenti LIVE. La cantautrice islandese di origini italiane tornerà nella ..ondarock