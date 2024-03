LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA | 11 corridori al comando | il gruppo tiene sotto controllo la situazione

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51 Continua a ricucire ilche rientra a 1’35” di ritardo dai battistrada: evidentemente anche qualche squadra vuole insinuarsi in fuga. 10.48 Davvero un grande lavoro quello di Jacopo Mosca che riporta ila un ritardo inferiore ai due minuti. 10.46 Iltorna però adesso ad avere unpiù sostenuto, con alJacopo Mosca a tirare. 10.44 Questi iche hanno preso il sopravvento: Davide Baldaccini, Valerio Conti e Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini), Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), Sergio Samitier (Movistar Team), Romain Combaud (Team dsm-firmenich PostNL), Davide Bais, Mirco Maestri e Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Alessandro Tonelli e Samuele ...

