LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA | 11 corridori al comando | il gruppo lascia spazio

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.38che ora rallenta: potrebbe essersi finalmente formata la fuga giusta con undici uomini al. 10.37 Sono esattamente undici iin testa alla corsa con un vantaggio già di una trentina di secondi sul. 10.36 Adesso una decina distanno provando a prendere un po’ di vantaggio. 10.33 Fondamentalmente sono tre le squadre che stanno insistentemente cercando di mandare uomini in fuga: Team Corratec – Vini Fantini, VF Group – Bardiani CSF – Faizanè e Team Polti Kometa, le tre squadre italiane. 10.30 Dieci chilometri percorsi alla velocità media di oltre 55 km/h. Ancora non si è definita una fuga. 10.27 Sono cinque iche provano ad allungare, ma il vantaggio è ...