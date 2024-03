LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA | 11 corridori al comando | il gruppo costante a 1’30”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Distacco che adesso si è stabilizzato intorno a”: in testa nelsi alternano Jacopo Mosca e Silvan Dillier. 10.57 Media oraria che si mantiene a ridosso dei 50 km/h di velocità. 10.54 Adesso anche la Alpecin-Deceunick si mette davanti con un uomo a controllare il ritmo: distacco di”. 10.51 Continua a ricucire ilche rientra a 1’35” di ritardo dai battistrada: evidentemente anche qualche squadra vuole insinuarsi in fuga. 10.48 Davvero un grande lavoro quello di Jacopo Mosca che riporta ila un ritardo inferiore ai due minuti. 10.46 Iltorna però adesso ad avere unpiù sostenuto, con alJacopo Mosca a tirare. 10.44 Questi ...