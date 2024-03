LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA | 10 corridori al comando | il gruppo costante a 2’30”

Leggi tutta la notizia su oasport

11.21 Piccolo problema tecnico e cambio di bicicletta per Mathieu van der Poel. 11.18 Adesso i fuggitivi sono tornati ad avere un vantaggio di" nei confronti del plotone. 11.15 Lorenzo Germani, richiamato dall'ammiraglia, è stato ripreso dal. 11.12 Ricordiamo coloro che stanno comandando questa 115a edizione della: Davide Baldaccini, Valerio Conti e Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini), Sergio Samitier (Movistar Team), Romain Combaud (Team dsm-firmenich PostNL), Davide Bais, Mirco Maestri e Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Alessandro Tonelli e Samuele Zoccarato (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). 11.09 Lorenzo Germani si rialza daldei fuggitivi: restano quindi in dieci al ...