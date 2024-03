LIVE Milano-Sanremo 2024 in DIRETTA | 10 corridori al comando | il gruppo costante a 1’40”

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 Adesso tira illa Lidl-Trek con Jacopo Mosca, ma il distacco delricomincia a salire. 11.47 220 km al traguardo di Via Roma. 11.44 Rimane stabile la situazione. La fuga continua ad avere un margine di circa 1’50” sugli inseguitori, distacco che oscillamente tra 1’45” e i 2?. 11.41 75 km alla cima del Passo del Turchino, l’asperità più ostica della giornata, 11.38 Il plotone all’inseguimento è ora comandato dalla Alpecin-Deceuninck di Mathieu Van Der Poel. 11.35che si allunga quando la corsa entra nel comune di Pontecurone, nell’alessandrino. 11.33 230 km all’arrivo. 11.30 Distacco di 1’50” per ilquando la pattuglia entra nel centro della città di Voghera. 11.27 ...

