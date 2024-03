LIVE – Ginnastica ritmica Serie A Ancona 2024 | segui la DIRETTA dell’evento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) L’attesa è finita. Alle 18:30 di sabato 16 marzo prende il via terza ed ultima tappa del Campionato Italiano didi, in programma ad. Le migliori ginnaste italiane scendono in pedana per l’ultimo appuntamento della regular season del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good”, che definirà la Final Six della massima, in programma il 6 e 7 aprile a Torino. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio e chi accederà alla Final Six? Le gare diA2 eA1 della tappa didellaA disaranno visibili instreaming su Sportface TV con la telecronaca di David ...