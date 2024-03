LIVE Galles-Italia 7-18 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | Dee sblocca il punteggio per i gallesi

Leggi tutta la notizia su oasport

67?- Pasticcio del nuovo entrato Martin, che commette in avanti sulla costruzione dalla rimessa laterale. Pallone importantissimo a disposizione dell'. 67?- Altro fallo della difesana. Iniziano a fioccare le infrazioni azzurre. 66?- Placcaggio alto di Lucchesi.che ritorna immediatamente nella nostra metà campo. C'è da soffrire. 65?- Arriva la trasformazione di Costelow.18. 64?- Meta. Dopo accurata revisione del TMO viene assegnata la marcatura al numero due Dee, che schiaccia dopo il lavoro della maul.18. 64?- Primo momento dell'incontro in cui ilmette alle corde l'.