LIVE Galles-Italia 21-24 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | impresa degli azzurri a Cardiff con brivido finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:16 Cucchiaio di legno per iledche agguanta al terzo posto a quota 11 punti Scozia e Francia. Termina qui la nostratestuale del match. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 17:15 Ancora una volta Brex è stato premiato come uomo partita, ma tutto il collettivo quest’oggi ha impressionato per sicurezza e mentalità sin dal drop iniziale. 17:14 Match dominato in lungo e in largo dagli, che solo a cavallo della prima meta avversaria hanno fatto intravedere momenti di stanchezza. Dopo la metae tuttavia glini hanno immediatamente reagito trovando i due calci che ...