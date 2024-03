LIVE Galles-Italia 0-11 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | termina la prima frazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO TEMPO 40?- Pallone purtroppo perso da Ruzza ed ultima occasione del primo tempo per i padroni di casa. 39?- Punita ancora la mischia delche può chiudere il primo tempo con il possesso. 39?- In avanti di Tompkins! Pasticcio del numero 12e e pericolo per ora scampato. 38?- Tenuto di Negri. Ilsi può affacciare pericolosamente per lavolta nei nostri 22 proprio sul finire di. 36?- Errore di Wainwright, il cui calciooltre la linea laterale. Possesso che tornano. 35?- Ottimo il calcetto di North.che riprenderà dalla rimessa laterale sul limite dei propri 22. 33?- Placcaggio alto su ...