LIVE Francia-Inghilterra 16-24 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | Smith allunga per gli ospiti al 47?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Touche per lanei propri 22. 48? C’è la trasformazione di Ford,no gli inglesi.16-24. 47? MARCUS! L’anglo-filippino va a realizzare la terza meta consecutiva per l’. 46? Adesso è l’ad avere in mano le redini del match, rubata degli uomini di Borthwick. 45? C’è la trasformazione di Ford che porta avanti i britannici per la prima volta nella serata.16-17. 43? ANCORA LAWRENCE! Il secondo tempo ricomincia come si era chiuso il primo, metàche ora ha girato l’inerzia del match.16-15. 41? INIZIA ...