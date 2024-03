LIVE Francia-Inghilterra 10-3 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | meta di Le Garrec al 21?!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24? Prova a reagire la squadra di Borthwick dopo lasubita. 22? C’è la trasformazione di Ramos.10-3. 21?! Gran recupero dei transalpini che con un’azione organica portano Lein8-3. 19? Calcio lungo e profondo di Thomas Ramos.3-3. 17? Possono andare per i pali i padroni di casa, chance per impattare. 15? Possessoora. 13? Non sbaglia George Ford.0-3. 11? Calcio contro Antonio, l’ha l’opportunità di sbloccare il match. 9? Avanza ...