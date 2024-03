LIVE Francia-Inghilterra 0-3 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | la sblocca George Ford con un calcio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Possono andare per i pali i padroni di casa, chance per impattare. 15? Possessoora. 13? Non sbaglia0-3. 11?contro Antonio, l’ha l’opportunità dire il match. 9? Avanza ora l’, mischia per la squadra di Borthwick. 7?lungo inglese che finisce nei 22 della. 5? Cerca di ricompattarsi l’Inghiltera, touche per laa metà campo. 3? Avanza lain questi primi minuti. 1? SI PARTE! 20.56 Inno francese. 20.55 Inno inglese. 20.50 Scendono in campo le squadre. 20.45 Un quarto d’ora all’inizio ...