LIVE – Conegliano-Pinerolo 25-19 | 25-18 | 0-0 | A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Latestualedi, partita valevole per la dodicesima e penultima giornata di ritorno della Serie A1di. La corazzata veneta, dopo la strepitosa vittoria infrasettimanale contro l’Eczacibasi Istanbul nella semifinale di andata di Champions League, torna sul campo di casa per conquistare un altro successo e rimanere imbattuta in stagione. Non è da escludere che coach Daniele Santarelli opti per un ampio turnover, dal momento che le pantere sono già certe del primo posto in regular season. Dall’altra parte della rete c’è la formazione piemontese, che va invece a caccia di una grande prestazione per riscattare l’inatteso ko interno contro Casalmaggiore nell’ultimo turno di campionato. Le ragazze di ...