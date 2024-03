LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Canmore 2024 in DIRETTA | Giacomel sogna un altro podio! J Boe a un soffio dalla Coppa

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist, programma, orari, tv e streaming dell’di– I convocati azzurri per– Classifica didel Mondo– Presentazione della tappadi– Le percentuali dell’Italia – La cronaca della sprint diBuongiorno e benvenuti alladell’, sulla distanza dei 12.5 km, in programma ain Canada, seconda gara dell’ultima tappa didel Mondo2023-. Nelil sipario cala in un contesto inusuale, quello ...

Biathlon, Giacomel sul podio in Coppa del mondo di sprint

Il trentino replica il risultato ottenuto nella sprint di Ruhpolding, unico suo altro podio stagionale, in format individuali. Ha vinto la gara Johannes Thingnes Boe ...rainews

Biathlon: Coppa del Mondo a Canmore, Giacomel secondo nella sprint: Tommaso Giacomel torna sul podio di Coppa del mondo nella sprint conclusiva di Canmore (Canada), grazie a un'ottima prestazione con un solo errore al tiro e il quarto tempo nel fondo. L'azzurro replic ...napolimagazine

