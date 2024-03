LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Canmore 2024 in DIRETTA | Giacomel si gioca un altro podio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.56: Dopo la storica vittoria di ieri che gli ha permesso di raggiungere Martin Fourcade nel numero dei successi in Coppa del Mondo, Johannes Boe può festeggiare oggi la sua quinta Coppa del Mondo generale: gli basterà arrivare davanti al fratello Tarjei, secondo in classifica per conquistare l’ennesimo trionfo, con una giornata di anticipo. 21.53: Nelil sipario cala in un contesto inusuale, quello di, in Canada. In realtà si tratta di un ritorno al passato, perché queste nevi hanno già ricoperto il ruolo di epilogo dell’inverno. Si deve però risalire la corrente del tempo di tre decenni (1991 e 1994). 21.50: Buongiorno e benvenuti alladell’, sulla distanza dei 12.5 km, in programma a ...