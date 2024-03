LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Canmore 2024 in DIRETTA | due errori per Giacomel che perde terreno | Hofer nella top 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.22. Al km 4.5 J Boe, a 50? Samuelsson, a 53? Jacquelin, a 55? Botn, Perrot, a 1’07” T. Boe, Riethmueller 22.20: Al km 3.7 J Boe, a 48? Samuelsson, a 57? Jacquelin, Botn, Perrot, a 1’07” T. Boe e Riethmueller.assieme a 1’32” 22.18:senzariparte nono. J. Boe, a 42? Samuelsson, a 48? Botn, a 57?Perrot, a 1? Jacquelin, a 1’22”, a 1’27”che è 13mo 22.17: Dueper, uno per Jacquelin e T. Boe, Samuelsson e Botn zero 22.16: Un errore per J. Boe che riparte davanti 22.16: Primo poligono 22.15: Al km 2 J Boe, a 1’06”e T. Boe, Jacquelin, Botn, Samuelsson, a 1’21” Kuehn, a 1’24” Perrot 22.13. Al km ...