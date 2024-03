LIVE Berrettini-Cazaux 3-6 | 6-1 | 2-3 | Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA | break e contro-break nel 3° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Stavolta si salva a rete, che para il passante di rovescio di Matteo. A-40 Fantastico pallonetto in back dell’azzurro, leggendario passante di rovescio di, forza nei dorsali impressionante del giovane francese. 40-40 Manovra alla grande di dritto. 40-30 Bel passante stretto di rovescio del francese. 30-30 Appena largo il rovescio diagonale di. 30-15 Bellissimo passante in back del romano, che forza la volèe in rete di. 30-0 Scarico sul rovescio. 15-0 Risposta sulla riga, dritto inside in ma brutto errore sullo smash a rimbalzo sul comunque ottimo recupero di. 2-2 Ottima risposta di dritto di. 15-40 Prima ...